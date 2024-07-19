В российский прокат выйдет новый приключенческий фильм с Элайджей Вудом

Компания "Экспонента фильм" выпустит 3 октября в российский прокат комедию "Фантастическое путешествие" (в оригинале - Bookworm, "Книжный червь"). Режиссер фильма - Ант Тимпсон.

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Сюжет разворачивается вокруг отличницы Милдред, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие.

Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры. Папа и дочь не только лучше узнают друг друга, но и становятся самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности.

В ролях: Элайджа Вуд, Нелл Фишер, Майкл Смайли, Моргана О'Рейли, Ванесса Стэйси и другие.