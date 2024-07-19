В Кронштадте начались съемки сериала "Царь ночи" с Боярской и Вдовиченковым

В Кронштадте начались съемки историко-приключенческого сериала "Царь ночи". Он расскажет об истории одной семьи на фоне трагических событий времен революции. Институт развития интернета (ИРИ) поддерживает сериал, который выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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Время и место действия - начало XX века, Санкт-Петербург. После гибели отца юные брат и сестра, Яков и Софья, теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции и высшего общества и оказаться в центре заговора, цель которого - уничтожение Российской империи. Смогут ли они услышать единственного человека, который призывает сделать верный выбор между добром и злом, когда вокруг рушится мир?

Дмитрий Месхиев, режиссер, рассказывает о сериале: "Мне нравится работать над этим проектом. Это историческое кино о переломных в России временах, наполненное приключениями, детективными элементами и закрученным сюжетом. Но это не просто развлекательное зрелище. В нашей истории есть глубокий смысл о чувствах, верности и вере".

В сериале снимаются Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Александр Галибин, а также Максим Митяшин, Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер, Алексей Ухов и другие. Авторы идеи - протоиерей Дмитрий Рощин и Андрей Золотарев (он же - в числе продюсеров картины).

Специально для сериала в Кронштадте, в Петровском доке, гидротехническом сооружении петровской эпохи, построена масштабная декорация, реконструирующая петербургские трущобы начала XX века.

Съемки продлятся до середины сентября. Сериал выйдет в 2025 году.