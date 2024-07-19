Короткометражный фильм «Зверек» с Константином Хабенским выйдет осенью

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал дебютный трейлер короткометражного фильма «Зверёк» с Константином Хабенским. В ролике показали сюжетную завязку и главных героев картины.

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Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Согласно синопсису, начинающая актриса Соня, утратив все надежды пробиться на прослушивание к именитому худруку театра, устраивается на съёмочную площадку фильма, в котором тот принимает участие. При этом подобраться поближе к артисту девушке помогает влюблённый в неё Ваня.

Также в актёрский состав вошли Александра Ребенок, Ольга Воронина, Сергей Беляев, Аня Чиповская, Александр Усов, Полина Романова, Павел Филиппов и другие. Постановщиком и соавтором сценария выступила Ирина Прохорова — победительница Конкурса короткометражного кино.

Премьера «Зверька» состоится осенью в стриминговом сервисе Wink. Точная дата пока не раскрывается.