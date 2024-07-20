Появились фотографии Юрия Колокольникова со съемок экшн-драмы "Амура"

Появились авторские фотографии Юрия Колокольникова со съемок приключенческой экшн-драмы "Амура" онлайн-кинотеатра KION. Фото сделал режиссер сериала Андрей Джунковский на съемках. Напомним, что сериал "Амура" - это один из самых амбициозных международных проектов на российском рынке.

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Съемки проходили в России и Азии с привлечением иностранных актеров. Над проектом работала большая международная команда, в том числе - эксперты в области боевых искусств и трюков.

В сериале Юрий Колокольников исполнит роль бывшего возлюбленного главной героини (Алена Михайлова), сбежавшего из Владивостока в Японию. Премьера состоится уже в этом году. Ранее создатели обнародовали кадры медведя из сериала, но кто внутри него, какой актер - пока не раскрыли, предпочитая информацию выдавать дозированно.