В Петербурге представят лучшие картины «Ленфильма»

На Елагином острове в Петербурге 21 июля откроется программа «Золотая коллекция «Ленфильма» к 110-летию студии.

© РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.

Бесплатное мероприятие пройдёт в пространстве Art Space&Co в Центральном парке культуры и отдыха имени Сергея Кирова.

Показы фильмов под открытым небом будут сопровождаться лекциями и мастер-классами.

Ранее сообщалось, что документальный фильм «Заполярная экскурсия», снятый режиссёром из Ставрополя Сергеем Масальским, вошёл в программу «Шукшинского фестиваля» на Алтае.