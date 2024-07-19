Назван лучший фильм нижегородского кинофестиваля «Горький fest»

© кадр из фильма

Фильм «Король Лир» (12+) режиссера Сергея Потапова признан лучшим на фестивале нового российского кино «Горький fest» (16+) в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе финальной церемонии 18 июля, передает корреспондент ИА «В городе N» с места событий.

Напомним, в этом году фестиваль проходил в восьмой раз. Нижегородцев ждали бесплатные кинопоказы, образовательная программа, встречи с актерами и режиссерами. Открывали и закрывали фестиваль его президент, народный артист России Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева.

Во время финальной церемонии состоялось награждение победителей в нескольких номинациях. Призы традиционно вручались за лучшую режиссуру, драматургию, музыкальное сопровождение, актерскую игру, изобразительное решение и яркий дебют. Своего фаворита выбрали и зрители.

Что касается главного победителя, то здесь члены жюри оказались единодушны. «Король Лир» — это история о пожилом мужчине, живущем в пансионате, которого молодой режиссер выбрал на главную роль в своем спектакле. Вместе с профессиональными актерами в фильме снялись настоящие постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Режиссер не смог приехать на закрытие фестиваля, поэтому награду получила одна из авторов сценария Ангелла Попова.

Это очень неожиданно. Я благодарна от имени всей нашей команды, — поделились она.



Подробнее о том, как прошла церемония закрытия «Горький fest», мы расскажем в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что гран-при прошлого фестиваля получил фильм «Наследие». (18+).