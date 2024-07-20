Евгений Миронов опроверг новость о съемках фильма по детству Достоевского

Актер Евгений Миронов в интервью "РГ" назвал фейком промелькнувшую в СМИ новость о съемках фильма о детских годах Достоевского.

© Российская Газета

"Это, увы, фейковая информация. Меня спросили, не собираюсь ли снимать фильм про детство Достоевского, и я впал в ступор, потому что такой идеи у меня не было и сейчас нет", - сказал актер.



Миронов также добавил, что "материала, касающегося именно детства Достоевского, очень мало. Хотя интересно было бы пофантазировать на эту тему... Но это вопрос уже к режиссеру, а не ко мне".

При этом актер заявил журналисту "РГ", что с удовольствием бы поддержал проект о детстве писателя и сыграл бы отца маленького Феди.

"Как маленький Федор, будущий автор "Братьев Карамазовых", "Преступления и наказания", "Бесов" и "Идиота", воспринимал окружающий мир, свою семью, соседей? Ведь на самом деле все из детства - и проблемы, и пороки или, наоборот, какие-то нравственные устои, заложенные родителями, религией или чем-то еще. И воспоминания детские самые сильные", - поразмышлял Миронов о том, какие линии могли бы стать ключевыми в возможном фильме.



Напомним, что 20 июля в Зарайске, который писатель любил с детства, открывается фестиваль-путешествие "Достоевский". Евгений Миронов - художественный руководитель проекта. Подробнее о премьерах и смыслах фестиваля - читайте в большом интервью актера на сайте RG.RU.