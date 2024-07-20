«Иллюзион» и «Собрание» продолжат показ фильмов

Кинотеатр «Иллюзион» возобновляет долгожданные сеансы совместно с музеем «Собрание» в рамках проекта «Культурный обмен» — они будут проходить еженедельно по вторникам и четвергам в 15:00.

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Серия короткометражных фильмов, собранная в единый сеанс, приурочена к новой выставке «Красота в глазах смотрящего», открывающейся в музее «Собрание». Уникальная подборка материалов Ленинградской студии научно-популярных и учебных фильмов расскажет об искусстве скульптуры. Зрители увидят работу над несколькими произведениями, находящимися на разных этапах готовности — от первых эскизов до воплощения в камне или металле, а также познакомятся с отдельными шедеврами отечественных и французских мастеров.

После сеанса зрители могут сразу отправиться на запланированную экскурсию по выставке «Красота в глазах смотрящего» в музее «Собрание» Давида Якобашвили. Этот проект посвящен творческому диалогу французских и русских скульпторов второй половины XIX – начала XX века и феномену художественно-образовательных путешествий. В его основу легли уникальные скульптуры таких крупных мастеров, как А. Мерьсе, М. Моро, Э. Вилланис, М.А. Чижов, М.Л. Диллон и Н.Л. Аронсон, а также великолепные и драгоценные почтовые открытки с городскими видами и репродукциями знаменитых произведений искусства. Вместе эти уникальные экспонаты позволяют на время перенестись в Париж и Петербург рубежа XIX – начала XX в. с их вихрем захватывающе увлекательной художественной жизни.