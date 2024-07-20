25 июля в прокате появится документальный фильм о журнале "Юность"

25 июля в прокат выйдет новый документальный фильм "Юность

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" - журнал, устремленный в будущее". Он создан к 70-летней годовщине журнала "Юность" и рассказывает о судьбе знаменитого литературно-публицистического ежемесячника. Именно "Юность" во многом определила лицо эпохи, известной нам как оттепель, и безусловно повлияла на сознание и вкусы самых широких слоев советских людей в последующие десятилетия.

В фильме - большое количество архивной кинохроники, зачастую ранее неизвестной, запечатлевшей легендарных поэтов, писателей и художников, связанных с "Юностью": Валентина Катаева, Бориса Полевого, Евгения Евтушенко, Василия Аксенова, Стасиса Красаускаса... Хронику дополняет множество фотографий и рисунков, а также анимация.

Современные съемки - рассказ о "Юности" людей, которые работали и публиковались в журнале в разные годы. С экрана к зрителю обращаются поэт Юрий Ряшенцев, литературовед и писатель Евгений Сидоров, прозаик Евгений Попов, публицист Алла Гербер, режиссер Марк Розовский, внучка первого главного редактора "Юности" литератор Тина Катаева и другие.

В роли "Нестора-летописца", сквозной линией, с документами в руках рассказывающего о вехах становления "Юности", в фильме выступил историк отечественной словесности, главный редактор портала "Литературная Россия" Вячеслав Огрызко.

А о современном состоянии журнала, о планах, чаяниях и начинаниях говорит нынешний главный редактор "Юности", писатель, депутат Государственной думы РФ Сергей Шаргунов.

Авторская анимация художников Евгения Бирюкова и Данила Стрижова создана на основе знаменитой линогравюры "Юность" Стасиса Красаускаса. Образ осмыслен как живой персонаж, проходящий через все времена существования журнала.

Биография

Автор сценария и режиссер фильма Даниил Духовской родился в Москве в 1974 году.

В 1990-е годы был журналистом, главным редактором нескольких глянцевых журналов по силовым видам спорта, бодибилдингу и пауэрлифтингу. Публиковался с журналистскими и поэтическими материалами в диапазоне изданий от журнала "Новый мир" до газеты "Лимонка".

В 2005-2007 годах учился на Высших курсах сценаристов и кинорежиссеров, ученик Петра Тодоровского и Натальи Рязанцевой. Участвовал в съемках художественных фильмов "Дикое поле" режиссера Михаила Калатозишвили (2008) и "Печорин" (2011) Романа Хруща.

Режиссер документальных фильмов "Таймашин. Рождение эпохи" (совместно с Максимом Капитановским и Татьяной Катаевой) (2012), "Сергей Чудаков. Без вести пропащий" (2013), "Отец Эдуард" (2020).