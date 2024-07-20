Вышел трейлер российской комедии «Взрослые»

Онлайн-кинотеатром Okko опубликованы первый тизер-трейлер (18+, его можно найти в соцсетях стриминга) и постер российской многосерийной комедии "Взрослые".

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В главных ролях - Анастасия Талызина, Стася Милославская и Мария Мацель. Плюс - Наталья Щукина, Елена Смирнова, Олег Отс.

Как поясняется в предоставленном "Кинократии" пресс-релизе, "Взрослые" - это история о трех лучших подругах, которые что твоя "Бригада": с самого детства вместе. Девушки поэтому "знают друг о друге абсолютно всё, начиная от пристрастий в одежде и заканчивая тайными желаниями".

Многие сверстницы героинь уже работают по профессии, вышли замуж и родили детей, "но наши подруги в свои 25 лет живут не по сценарию и отказываются следовать общепринятым правилам жизни".

"Новый оригинальный сериал Okko заглянет в уникальный мир трёх девушек, которые уже повзрослели, но отказываются в это верить", - обещают создатели шоу.



Первый эпизод "Взрослых" был показан в рамках конкурсной программы VI фестиваля сериалов "Пилот" и был отмечен там Специальным призом жюри "За лучший режиссерский дебют".

Постановщица и сценаристка проекта - 28-летняя Екатерина Тодоровская, ее отец Валерий Тодоровский - генеральный продюсер.