О чем будет пятый сезон «Пацанов»

Сериал подходит к своему завершению.

18 июля завершился четвёртый сезон «Пацанов» — один из самых популярных сериалов современности уходит на перерыв. Все восемь эпизодов четвёртого сезона доступны, многие зрители посмотрели все серии и уже жаждут увидеть продолжение. Но что о нём известно?

Четвёртый сезон «Пацанов»: информация о сериале

Название: «Пацаны» (The Boys). Автор: Эрик Крипке. Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие. Дата выхода: 18 июля 2024 года. Жанр: фантастика, драма, комедия. Сколько серий: восемь. Страна: США.

«Пацаны»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Есть официальные русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Чем закончился четвёртый сезон «Пацанов»?

Несмотря на невнятный старт, финал нового сезона не разочаровал. Пацаны наконец разобрались с Викторией Ньюман — помог Бутчер и его «тайное оружие». Однако Хоумлендер всё равно вышел победителем из всей этой истории — спикер Кэлхун становится президентом США и присягает на верность сильнейшему супергерою, даруя ему небывалую власть.

Тот сразу же созывает общий сбор всех сверхлюдей и объявляет охоту на старлайтеров. В финальной нарезке показывают, как герои сериала «Поколение «Ви» ловят Французика и Кимико, устраивают засаду на Марвина и хватают Хьюи. На свободе остаются лишь Старлайт, которая вновь обрела суперспособности и улетела, а также сам Бутчер. Его намерения и дальнейшие планы остаются неизвестными.

В сцене после титров выясняется, что после финала третьего сезона Солдатик был в плену у правительства США. Хоумлендер подходит к его капсуле и сразу же ловит паническую атаку, видя своего отца и одновременно главного врага.

О чём будет пятый сезон «Пацанов»?

Как ранее уже сообщал шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке, пятый сезон станет заключительным для сериала. Это значит, что ставки в финале будут высоки, как никогда, особенно если учитывать последнюю серию четвёртого сезона.

Судя по всему, в продолжении Старлайт придётся выручить своих друзей из плена, а затем придумать план по устранению Хоумлендера. Возможно, не обойдётся без помощи его сына Райана и отца — Солдатика, однако здесь может помочь и микстура с опасным вирусом, способная убить даже сильнейшего супергероя всех времён. Сейчас она находится в руках Бутчера.

Кроме того, пятый сезон «Пацанов» наверняка станет отправной точкой для нового сезона «Поколения «Ви» и других спин-оффов.

Когда выйдет пятый сезон «Пацанов»?

Работа над финалом сериала началась ещё до премьеры четвёртого сезона. Сейчас авторы готовят сценарий продолжения, а его съёмки стартуют уже в ноябре. Они продлятся вплоть до лета 2025 года, после чего начнётся этап постпроизводства — монтаж, создание спецэффектов и подготовка к маркетинговой активности.

В лучшем случае пятый сезон «Пацанов» выйдет в начале 2026 года. Но более вероятной датой кажется лето 2026-го — предыдущие сезоны также выходили в летний сезон.