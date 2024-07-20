Фильм «Последний ронин»: что известно о картине с Юрием Колокольниковым

В конце 2024 года в российский прокат выйдет фильм «Последний ронин» — дебютная полнометражная лента клипмейкера Макса Шишкина. Это мрачное постапокалиптическое роуд-муви, в котором суровый воин и маленькая девочка путешествуют по бескрайним степям. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете картины, раскрывает ее актерский состав и дату выхода.

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«Последний ронин»: главное

Страна: Россия

Жанр: фантастический боевик, экшен, приключения, роуд-муви

Режиссер: Макс Шишкин

Генеральные продюсеры: Вадим Верещагин и Владимир Маслов

Производство: «Централ Партнершип», Zoom Production и онлайн-кинотеатр Okko

Возрастное ограничение: 16+

Когда выйдет: 2024 год

В главных ролях: Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Тихон Жизневский, Даниил Воробьев

Когда выйдет

Изначально «Последний ронин» должен был выйти в прокат осенью 2024-го. Затем, в апреле 2024-го, появился первый постер проекта, на котором была указана дата выхода — 19 декабря 2024 года. Однако позже оказалось, что и эта дата премьеры не окончательная.

Финальную дату выхода фильма создатели раскрыли только летом 2024 года, когда вышел дебютный трейлер картины.

Премьера фильма «Последний ронин» состоится 26 декабря 2024 года



Кстати, за день до «Ронина» в российский прокат выйдет ужастик «Носферату». В сети уже предположили, что одновременный релиз станет аналогом нашумевшего «Барбенгеймера», и окрестили декабрь временем «Носферонина».

Сюжет

Режиссер Макс Шишкин охарактеризовал жанр «Последнего ронина» как «постапокалиптический экшен с примесью других поджанров».

События фильма развернутся в альтернативном будущем. Во вселенной «Последнего ронина» климатические изменения привели к глобальной ядерной войне. В результате человечество было практически полностью стерто с лица планеты, вся техника вышла из строя, а города сровнялись с землей.

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Главный герой картины — преследуемый призраками прошлого одинокий путник по прозвищу Ронин (Юрий Колокольников). Вооруженный катаной воин уже долгое время путешествует по разрушенному миру в поисках убийцы своего отца и годами создает карту континента. В процессе путешествия он сталкивается с опасными преступными группировками и охотниками за головами.

Но однажды судьба сводит Ронина со своенравной девочкой-подростком Марией (Диана Енакаева). Мария просит воина отвести ее к месту, где она родилась, и обещает ценную награду за помощь.

Герои отправляются в путь — на каждом шагу их ждет множество опасностей, сражений и тайн.

Продюсер Владимир Маслов пообещал, что в картине будет много эффектных экшен-сцен, и признался, что у создателей «Ронина» уже есть планы на продолжение фильма.

Создатели

«Последний ронин» станет дебютным полнометражным фильмом Макса Шишкина. До этого режиссер специализировался на создании музыкальных клипов: в разное время от сотрудничал с Элджеем, Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Лолитой, Иваном Дорном, Елкой и группой «Би-2». В одном из интервью Шишкин признался, что стал клипмейкером, чтобы в итоге прийти к собственному полному метру.

Макс Шишкин не только снял «Последнего ронина», но и создал сценарий картины, а также выступил режиссером монтажа



Разработкой визуальной концепции «Ронина» занималась Эльза Серова, креативный продюсер проекта. В своем Telegram-канале Серова рассказала, что для создания общего стиля картины ей пришлось разработать трехсотстраничный мудборд — альбом с образцами костюмов, декораций, грима.

Генеральным продюсером картины выступили Владимир Маслов («Преступление и наказание», «Внутри убийцы») и Вадим Верещагин («Холоп 2», «Сто лет тому вперед»), а за операторскую работу отвечал Василий Григалюнас, снявший сериал «Топи».

Производство

Первый полноценный анонс фильма появился в Сети 29 сентября 2023 года. В своем Telegram-канале «ШишКИНО» режиссер Макс Шишкин раскрыл название ленты, ее актерский состав и выложил официальный синопсис.

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3 октября 2024 года были опубликованы первые кадры «Ронина». На них показали двух главных героев картины в исполнении Юрия Колокольникова и Дианы Енакаевой. Макс Шишкин рассказал, что к началу октября уже была снята одна треть фильма.

Режиссер также признался, что у «Последнего ронина» есть четыре основных «фишки», которые оценят зрители и критики. Он призвал обратить внимание на операторскую работу, сцены битв, музыкальное сопровождение и костюмы героев «Ронина».

Я делал все по рок-н-ролльному Макс Шишкин режиссер фильма «Последний ронин»



По большей части, съемки фильма «Последний ронин» Казахстана — в этой стране режиссер Макс Шишкин жил и работал с 2013 года. Во время съемок «степного блока», которые проходили в трех часах езды от Алма-Аты, съемочная группа была практически полностью изолирована от цивилизации, столкнулась с местной фауной и резкими перепадами температуры.

В конце октября съемки в Казахстане Москве.

Весь съемочный процесс подошел к концу в феврале 2024 года. Креативный продюсер проекта Эльза Серова призналась, что за время съемок команда фильма прошла путь «от младенцев до настоящих воинов».

Дебютный тизер-трейлер картины появился на YouTube-канале Central Partnership (компания отвечает за российский прокат «Ронина») 18 июня 2024 года. Первый официальный постер был представлен на две недели раньше.

В комментариях под видеороликом «Последнего ронина» сравнили с такими постапокалиптическими боевиками, как «Шестиструнный самурай» и «Безумный Макс». «Когда первый раз увидела трейлер в кинотеатре, сначала даже не поняла, что русский фильм», — поделилась мнением одна из пользовательниц.

Актерский состав

Режиссер Макс Шишкин назвал каст проекта «тусовкой из своих» и признался, что на съемочной площадке все время царила веселая и душевная атмосфера.

По словам Шишкина, он не видел никого, кроме Юрия Колокольникова, в роли Ронина, поэтому был безумно рад, что актер согласился принять участие в проекте уже после первого рабочего созвона.

Если с исполнителем главной роли получилось определиться быстро, то поиск злодея для «Ронина» был гораздо сложнее.

Главного антагониста в «Последнем ронине» мог сыграть Жан-Клод Ван Дамм



Команда «Последнего ронина» вела переговоры с Ван Даммом, однако договоренностей достигнуть не удалось, а позже роль злодея решили доверить Даниилу Воробьеву.

Какие актеры сыграют в фильме «Последний ронин»

Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита») — Ронин;

Диана Енакаева («Внутри убийцы») — Мария;

Даниил Воробьев («Гром: Трудное детство») — главный антагонист фильма, имя пока неизвестно;

Максим Колесниченко («Майор Гром: Игра») — Борода.

В касте проекта также заявлены Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной доктор»), Александр Мизев («Страсти по Матвею») и Роберт Юнусов. Их роли пока не разглашаются.