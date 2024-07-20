Вышел первый трейлер "Чудовищного лета" с Мелом Гибсоном

Опубликован первый трейлер "Чудовищного лета" (Monster Summer). Это американский фантастический триллер, горстями черпающий вдохновение оттуда же, откуда его брали создатели "Очень странных дел" (18+).

© Российская Газета

В главной роли - Мел Гибсон, дважды лауреат премии "Оскар". Он сыграл живущего в уединении загадочного мужчину, помогающего местным подросткам разобраться с чередой пугающих событий в их маленьком городке.

Режиссер - Дэвид Генри, один из создателей анимационного сериала "Зловещие истории по сказкам братьев Гримм".

Премьера - 4 октября.