Вышел русский трейлер нового "Хеллбоя"

Первый трейлер "Проклятия Горбуна" (Hellboy: The Crooked Man), новой ленты угрюмейшей вселенной Хеллбоя, получил локализацию.

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В российских кинотеатрах комикс-хоррор можно будет увидеть с 19 сентября.

По сюжету ленты Хеллбой, вместе с напарницей по Бюро Расследований Паранормальной Деятельности (про них, кстати, есть отдельная серия комиксов), оказываются в заброшенной деревушке, отрезанной от цивилизации. Там некий Горбун терроризирует местных, "заключая кровавые контракты с людьми" - так колдун собирает их души и подчиняет своей воле. Чтобы победить скрюченное зло, Хеллбою придется "заглянуть в самое сердце ада - собственную душу".

Парня из пекла на этот раз сыграл Джек Кеси (второй "Дэдпул", 18+). Режиссер и соавтор сценария - Брайан Тейлор, снявший культовую ураганную дилогию с Джейсоном Стэйтемом "Адреналин" (18+).

В других ролях - Джефферсон Уайт, Леа Макнамара, Аделин Рудольф, Джозеф Марселл, Нэйтан Купер.