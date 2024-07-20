Элайджа Вуд готов вернуться к роли Фродо во «Властелине колец: Охота на Голлума»

Недавно Элайджа Вуд посетил кинофестиваль Fantasia, на котором пообщался с журналистами. В ходе разговора с представителями издания JoBlo актёр заявил, что готов вернуться к роли Фродо Бэггинса в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума».

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Это было бы просто невероятно. Должен сказать, что любое возвращение в Новую Зеландию для работы с этими людьми в контексте того мира было бы… прыжком обратно в мир, который я так люблю и который так много для меня значит. Так что да, это было бы потрясающе.

Грядущая лента расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах. По книгам Толкина, Гэндальф отправлял на поиски Голлума именно Арагорна. Продюсером выступит Питер Джексон, который будет вовлечён во все стадии работы над картиной.

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год, а точная дата пока неизвестна.