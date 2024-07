Вышел трейлер мелодрамы с Блейк Лайвли "Всё закончится на нас"

Вышел трейлер американской мелодрамы "Всё закончится на нас" (It Ends with Us).

На экране - история молодой потенциально сильной и независимой женщины Лили Блум - ее сыграла Блейк Лайвли.

Блум, пройдя через травмирующее детство и не особо радужные отношения в зрелом возрасте, в какой-то момент понимает, что полагаться следует лишь на себя. И главное теперь - суметь сделать правильный выбор. А то будет как с ее папой и мамой.

Режиссер - Джастин Бальдони, он же сыграл главную мужскую роль. Картина - экранизация одноименного романа Коллин Хувер.

В кино - с 9 августа.