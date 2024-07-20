От рака умерла одна из создателей сериала "Игра престолов"

Скончалась Донна Бервик, американская костюмерша и художник по костюмам, карьера которой в кино началась в 1990-м. Бервик работала, в частности, над десятью эпизодами "Игры престолов" (18+).

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Как сообщил брат Донны Стефан, художница умерла в среду в возрасте 66 лет от рака груди.

Прежде чем погрузиться в мир кино, Донна получила степень бакалавра изящных искусств в Нью-Йорке, после чего десять лет работала над костюмами Грейс Джонс.

Среди проектов Бервик - "Авторитет" с Тупаком Шакуром, "Начало дня" с Кьюбой Гудини-мл., "Игра на выживание" с Хауэром, номинированная на "Оскар" военная драма "Пятеро одной крови", "Хемлок Гроув" (18+), другие.