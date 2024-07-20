Спин-офф «Форс-Мажоров» официально получил продолжение
Франшиза «Форс-Мажоров» расширяется! 19 июля NBCUniversal анонсировал спин-офф, действие которого разворачивается в той же вселенной, что и в оригинальной юридической драме. Телеканал уже опубликовал первый анонс предстоящего сериала.
Стивен Амелл сыграет роль Теда Блэка, которого можно увидеть за рабочим столом на первой фотографии из сериала. Согласно официальному описанию сериала, Блэк «бывший федеральный прокурор из Нью-Йорка, который заново изобрёл себя, представляя интересы самых влиятельных клиентов в Лос-Анджелесе».
«Его фирма находится в кризисной ситуации, и чтобы выжить, он должен принять роль, которой пренебрегал всю свою карьеру. Тед окружён звёздной группой персонажей, которые проверяют свою преданность Теду и друг другу, в то время как они не могут не смешивать свою личную и профессиональную жизнь», — говорится в анонсе. Амелл ранее рассказал о своей новой роли: «Я очень взволнован. Это что-то очень новое и необычное для меня».
В актёрский состав также войдёт звезда «Ходячих мертвецов» Джош МакДермитт в роли Стюарта Лейна, соучредителя компании Black Lane Law, и Лекс Скотт Дэвис в роли Эрики Роллинз — умной и волевой восходящей звезды, которая работает на Теда Блэка. А ещё Трой Уинбуш в роли Кевина, Элис Ли в роли Лии и Брайан Гринберг в роли Рика Додсена.
В актерский состав сериала «Форс-мажоры» вошли Рик Хоффман в роли Луиса Литта, Джина Торрес в роли Джессики Пирсон, Гэбриел Махт в роли Харви Спектера, Патрик Дж. Адамс в роли Майка Росса, Меган Маркл в роли Рэйчел Зейн, Сара Рафферти в роли Донны.
Предстоящий сериал, о котором NBCUniversal впервые объявил в феврале, будет снят под руководством создателя оригинального сериала Аарона Корша, а сам сериал переживает яркое возрождение на Netflix. Выйдя на стриминговые сервисы в июне 2023 года, сериал с Гэбриэлом Мачтом, Патриком Джей Адамсом, Меган Маркл, Риком Хоффманом и Сарой Рафферти установил новый рекорд как самый просматриваемый среди приобрётенных стриминговых проектов спустя почти четыре года после финала сериала.