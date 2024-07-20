Спин-офф «Форс-Мажоров» официально получил продолжение

Франшиза «Форс-Мажоров» расширяется! 19 июля NBCUniversal анонсировал спин-офф, действие которого разворачивается в той же вселенной, что и в оригинальной юридической драме. Телеканал уже опубликовал первый анонс предстоящего сериала.

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Стивен Амелл сыграет роль Теда Блэка, которого можно увидеть за рабочим столом на первой фотографии из сериала. Согласно официальному описанию сериала, Блэк «бывший федеральный прокурор из Нью-Йорка, который заново изобрёл себя, представляя интересы самых влиятельных клиентов в Лос-Анджелесе».

«Его фирма находится в кризисной ситуации, и чтобы выжить, он должен принять роль, которой пренебрегал всю свою карьеру. Тед окружён звёздной группой персонажей, которые проверяют свою преданность Теду и друг другу, в то время как они не могут не смешивать свою личную и профессиональную жизнь», — говорится в анонсе. Амелл ранее рассказал о своей новой роли: «Я очень взволнован. Это что-то очень новое и необычное для меня».



В актёрский состав также войдёт звезда «Ходячих мертвецов» Джош МакДермитт в роли Стюарта Лейна, соучредителя компании Black Lane Law, и Лекс Скотт Дэвис в роли Эрики Роллинз — умной и волевой восходящей звезды, которая работает на Теда Блэка. А ещё Трой Уинбуш в роли Кевина, Элис Ли в роли Лии и Брайан Гринберг в роли Рика Додсена.

В актерский состав сериала «Форс-мажоры» вошли Рик Хоффман в роли Луиса Литта, Джина Торрес в роли Джессики Пирсон, Гэбриел Махт в роли Харви Спектера, Патрик Дж. Адамс в роли Майка Росса, Меган Маркл в роли Рэйчел Зейн, Сара Рафферти в роли Донны.

Предстоящий сериал, о котором NBCUniversal впервые объявил в феврале, будет снят под руководством создателя оригинального сериала Аарона Корша, а сам сериал переживает яркое возрождение на Netflix. Выйдя на стриминговые сервисы в июне 2023 года, сериал с Гэбриэлом Мачтом, Патриком Джей Адамсом, Меган Маркл, Риком Хоффманом и Сарой Рафферти установил новый рекорд как самый просматриваемый среди приобрётенных стриминговых проектов спустя почти четыре года после финала сериала.