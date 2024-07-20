Умер актер из "Рокки" и "Госпиталя МЭШ" Уитни Ридбек

Ушел из жизни Уитни Ридбек, американский актер кино и сериалов, режиссер, оператор, продюсер и телеведущий. Его фильмография насчитывает шесть десятков пунктов.

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Артист скончался на 80-м году жизни в Калифорнии. Как уточнено порталом IMDb, причиной смерти стал рак.

Уитни Ридбек родился в 1945-м, на экране дебютировал в 1970-м, и карьеру сделал вполне плодотворную - в его списке немало важных лент и телешоу.

В частности, актер снялся в классическом сериале "Лэсси", появляется в "Чертовой службе в госпитале МЭШ", ситкомах "Грейс в огне" и "Третья планета от Солнца", сиквеле "Рокки", шестой части "Пятницы, 13-го" - "Джейсон жив!" (18+), "Клинике" (18+) и "Она написала убийство".