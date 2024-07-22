Стало известно об участии Мадонны в разработке сценария нового «Дэдпула»

Актер Райан Рейнольдс рассказал, как съемочной команде фильма «Дэдпул и Росомаха» удалось использовать песню Like A Prayer в саундтреке. По словам исполнителя одной из главных ролей, ему и режиссеру Шону Леви пришлось лично встретиться с Мадонной, которой принадлежат права на трек.

Леви и Рейнольдс показали певице момент в сценарии, где должна была использоваться композиция. В интервью радиостанции SiriusXM режиссер заметил, что чувствовал себя «как на встрече с королевой». Исполнитель роли Дэдпула же не был уверен даже в том, как можно обратиться к певице и может ли он просто назвать ее Мадонной. В разговоре с актером исполнительница отметила, что ее сын любит Дэдпула и что для команды, работавшей над фильмом, — это значительное преимущество.

Рейнольдс признался, что артистка не просто согласилась, но и дала совет по реализации. В следующие 48 часов после этого съемочная группа приступила к этой сцене заново и, как кажется Шону Леви, сделала ее еще лучше.

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