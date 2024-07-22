Вышел фрагмент фильма «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в роли маньяка

"Атмосфера кино" опубликовала фрагмент из фильма "Собиратель душ" (18+) Осгуда Перкинса.

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В нём можно увидеть, как героиня Майки Монро впервые встречает маньяка в исполнении Николаса Кейджа. В этот момент слышно её ускоренное сердцебиение.

Создатели фильма рассказали, что когда Майки Монро впервые увидела Николаса Кейджа в гриме Собирателя душ, микрофон, закреплённый на её груди, записал звук учащённого от волнения сердцебиения. Актриса в тот момент спокойно сидела, но, по словам звукорежиссёра Эуженио Баттальи, "её пульс разогнался, словно она в поте лица занималась на беговой дорожке".

Сюжет картины разворачивается вокруг Агента Ли Харкер, которая охотится за неуловимым серийным убийцей по прозвищу Собиратель душ. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи. Чем ближе агент Харкер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчётливее понимает, что между ними есть связь.

Премьера фильма в российских кинотеатрах состоится 25 июля.