Завершились съемки мелодрамы Mother Mary с Энн Хэтэуэй

На этой неделе актриса Энн Хэтэуэй объявила в одной из своих соцсетей о завершении съёмок мелодрамы Mother Mary. Производством ленты занималась кинокомпания A24.

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Будущая картина расскажет об отношениях музыканта и модельера, однако детали сюжета пока неизвестны. Главные роли в мелодраме исполнили Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada») и Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»). Съёмочный процесс проходил в Германии.

Также в актёрский состав вошли Хантер Шефер, Кайя Гербер, Джессика Браун Финдли, Сиан Клиффорд, певица FKA Twigs, Альба Баптиста и другие. Кресло режиссёра занял Дэвид Лоури, поставивший «Историю призрака» и «Легенду о Зелёном рыцаре».

Сроки и дата премьеры Mother Mary пока не раскрываются.