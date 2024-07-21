Завершились съемки исторического сериала «Александр I»

На этой неделе Институт развития интернета объявил об окончании съёмок исторического сериала «Александр I» c Евгением Романцовым. Также было опубликовано множество кадров с площадки.

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Согласно синопсису, после смерти Екатерины, в царствование Павла I, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре его охватывает разочарование в Павле и как в отце, и как в государственном деятеле. В результате заговора император Павел I погибает, и Александр, преследуемый чувством вины за смерть отца, вынужден взойти на престол.

Ко всему прочему, в актёрский состав проекта вошли Фёдор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бочков, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Артём Ткаченко, Аня Чиповская, Анна Снаткина, Владислав Ценёв и другие. Кресло режиссёра занял Артём Насыбулин.

Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». После этого шоу начнут транслировать в эфире телеканала «Россия».