Опубликован отрывок из второго сезона шоу «Аркейн»

21 июля Netflix опубликовала короткий отрывок из второго сезона анимационного сериала «Аркейн». В ролике показано, как персонажи Хеймердингер и Экко крадутся по вентиляции в каком-то здании, однако контекст происходящего непонятен.

© Кадр из сериала «Аркейн»

Анимационное шоу продолжит историю персонажей из видеоигры League of Legends.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперниками на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Продолжение шоу выйдет в ноябре этого года. Сколько в него войдёт эпизодов, пока не раскрывается. Второй сезон станет для проекта финальным.