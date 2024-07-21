Вышел жуткий русский трейлер фильма ужасов «Нечисть в Сеуле»

Опубликован локализованный трейлер южнокорейского фильма ужасов Ssin, который в России выйдет 22 августа как "Нечисть в Сеуле" (18+).

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Сюжет. Во время подготовки к съемкам фильма происходит страшный случай - самоубийство девушки. После чего погибшая встает на ноги и нападает на молодого человека. Далее события развиваются стремительно, и тем, кто хочет выжить, предстоит спасаться от кровожадных зомби.

Причем за всем происходящем кроется какая-то тайна, и зомби - лишь ее малая часть.

Прокатчик анонсирует проект как фильм, адресованный тем, кому понравился "Поезд в Пусан" (18+). Обещан "новый стильный хоррор с необычными поворотами сюжета и новыми корейскими звездами".