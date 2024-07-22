Съемки фильма о сибирском Гарри Поттере стартовали в Новосибирске

В Новосибирске стартовали съёмки полнометражного детского фильма «Я – Волшебник».

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Авторы пока не рассказывают, о чем будет фильм. «Главный герой — подросток Максим — мечтает стать волшебником. Первая неразделённая любовь и козни уличных хулиганов не могут помешать ему на пути к мечте. Но знает ли он, каково это быть настоящим волшебником», — приоткрыли тайну сценаристы.

Известно, что «Я — Волшебник» снимается при поддержке Фонда «Моё открытие Сибири». Режиссёр — Игорь Гришкин. Сценаристами выступила подростковая сценарная группа члена Союза Кинематографистов Алексея Кожемякина. Продюсеры фильма: Елена Веретенникова и Сергей Щепак.