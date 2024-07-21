Вышел трейлер хоррора «Убийства в Митчине»

Легендарную стюардессу откопали в бессчетный раз: опубликован трейлер американской жанровой микробюджетки "Убийства в Митчине".

© Кадр из трейлера «Убийства в Митчине»

Опус выполнен в некогда истерично востребованном формате псевдодокументалистики. Который, как видим, некоторых бедолаг до сих пор своими ложноножками не отпускает.

1994 год. Двое журналистов отправляются в небольшой городок Митчин, Айова, чтобы попытаться раскрыть череду загадочных убийств, которые начались там четыре года назад. Это синопсис.

В злодеяниях подозревается местечковый маньяк Бугимен. Или по-нашему Бука.

В ролях - Джорджи Макгиган (антология "Войны зомби"), Кейт Уинтер ("Ведьмак"), Линда Джин Барри ("Улица коронации").

Лента - сермяжный киноандеграунд в самом скверном понимании. Релиз - 6 сентября на стриминге. Правда не очень ясно, кто станет "Убийства" смотреть - кроме самых преданных друзей создателей и членов их семей. Да и то если только из вежливости.