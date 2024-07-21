Все главное о фильме «Дэдпул и Росомаха»

Киновселенная Marvel сейчас переживает тяжёлые времена. Последние фильмы и сериалы с треском провалились, а зрителей, кажется, уже не удивить обычными драками супергероев и злодеев на экране. Первым лучом нового света для Marvel может стать «Дэдпул и Росомаха».

© Кадр из фильма «Дэдпул 2»

На ленту возлагают большие надежды, ведь ради неё даже Хью Джекман согласился вернуться к роли Росомахи, посчитав нужным сняться в этом фильме.

«Дэдпул и Росомаха»: главное о фильме

Название: «Дэдпул и Росомаха» (Deadpool & Wolverine)

Режиссёр: Шон Леви

Актёры: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин и другие

Дата выхода: 26 июля 2024 года

Дата выхода в России: предварительно 29 июля 2024 года

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Продолжительность: 127 минут

Страна: США.

«Дэдпул и Росомаха»: дата выхода

Мировая премьера фильма состоится 26 июля. Многие отечественные киносети указали, что прокат картины в России начнётся через три дня после мировой премьеры, то есть 29 июля. Однако выход ленты в стране могут отложить, как это было с мультфильмом «Гадкий я 4» — премьеру откладывали за день до выхода.

Сюжет «Дэдпула и Росомахи»

События фильма развернутся через какое-то время после «Дэдпула 2». Уэйд Уилсон завязал с жизнью наёмника и живёт как обычный человек. В один момент размеренное существование Уэйда прерывает организация «Управление временными изменениями» (TVA), знакомая по сериалу «Локи».

Она вырывает Дэдпула из его вселенной, чтобы дать наёмнику задание — спасти всю вселенную от уничтожения. Уэйд заручается помощью Росомахи, потому что тот уже сталкивался с подобным. Главным злодеем станет Кассандра Нова — мутант и сестра-близнец Профессора Икс. Судя по трейлеру, она без проблем может уложить даже Росомаху, так что героям придётся постараться для победы над ней.

Ожидается, что во время своего приключения герои встретятся с большим количеством персонажей, которые ранее появлялись в фильмах по комиксам Marvel. В том числе со злодеями из картин про Людей Икс и другими героями. Вернётся и Питер — любимчик зрителей из «Дэдпула 2».

Съёмки «Дэдпула и Росомахи»

Съёмочный процесс ленты начался 22 мая 2023 года в Лондоне, а также на площадках Pinewood Studios в Бакингемшире и Ванкувере. Изначально ожидалось, что забастовка Гильдии сценаристов не повлияет на производство проекта, однако в июне 2023-го премьера ленты была перенесена на 3 мая 2024 года.

Уже 14 июля того же года производство было приостановлено в связи с забастовкой актёров. После её окончания съёмки возобновились 23 ноября. Во время производства в интернет попадало множество фото, включая и те, на которых засветился Хью Джекман в образе Росомахи. Об окончании съёмочного процесса объявили 24 января 2024-го.

«Дэдпул и Росомаха»: актёры

Дэдпул — Райан Рейнольдс («Главный герой», «Погребённый заживо»)

Росомаха — Хью Джекман («Престиж», «Люди Икс»)

Кассандра Нова — Эмма Коррин («Корона», «Мой полицейский»)

Ванесса — Морена Баккарин («Светлячок», «Дэдпул 2»)

Слепая Эл — Лесли Аггамс («Американское чтиво», «Дэдпул 2»)

Допиндер — Каран Сони («Другой космос», «Дэдпул 2»)

Парадокс — Мэттью Макфэдьен ( «Гордость и предубеждение», «Наследники»)

Питер — Роб Делани («Гнев человеческий», «Неисправимый Рон»)

Кто снял «Дэдпула и Росомаху»

Режиссёром ленты выступил Шон Леви. Он был назначен постановщиком картины в марте 2022 года. Фильмография у Леви богатая: он снял фильмы «Ночь в музее 3», «Живая сталь», «Кадры», «Главный герой», «Проект «Адам» и многие другие ленты.

Примечательно, что Шон уже работал как с Хью Джекманом, так и с Райаном Рейнольдсом. С первым он снимал ленту «Живая сталь», а с Рейнольдсом — картины «Главный герой» и «Проект «Адам».

Предыдущие части «Дэдпула»

История Дэдпула в кино началась с первого «Дэдпула» в 2016 году. Картина получила тёплые отзывы и стала хитом проката со сборами в $ 782 млн при бюджете в $ 58 млн. Ленту снял Тим Миллер, однако он не взялся за сиквел. Оригинал знакомил зрителей с наёмником Уэйдом Уилсоном, который в ходе эксперимента превратился в бессмертного и ещё более смертоносного убийцу.

Вторая часть вышла в 2018 году — её режиссёром выступил Дэвид Литч. Фильм тоже стал успешным: при бюджете в $ 110 млн лента собрала почти $ 740 млн. В продолжении Уэйд собрал команду «Сила Икс» для борьбы с Кейблом — киборгом-солдатом, мечтающим отомстить убийце своей семьи. Украшением картины стала Зази Битц, сыгравшая счастливицу Домино.

Трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»

Финальный трейлер картины вышел 19 июля. Marvel Studios полностью готова к премьере ленты.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.