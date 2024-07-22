Исакова снимается в сериале про пришельцев

Начались съемки фантастического сериала «Радар», где известная российская актриса Виктория Исакова исполняет одну из ключевых ролей. Об этом пишет Кино Mail.ru.

© кадр из фильма

События картины разворачиваются в 1988 году. Трое близких друзей из шестого класса узнают, что недалеко от их городка упал необычный объект, возможно, метеорит. Ребята отправляются на его поиски, но один из них пропадает. Милиция начинает обыскивать лес, привлекая внимание к таинственным событиям, происходящим в нем.

Скоро друзья замечают, что многие жители города начинают вести себя странно. Главным героям предстоит раскрыть правду, которая находится где-то поблизости, и разгадать загадку метеорита.

Персонажу Виктории Исаковой придется столкнуться с пришельцами очень близко.

«Моя героиня проходит через значительные изменения в течение сюжета, и для меня, как актрисы, это является основным интересом. Она начинает как уставшая женщина-руководитель, занимающаяся серьезными делами, и превращается в инопланетянина. С одной стороны, она выглядит как человек, но с другой стороны, она максимально лишена человечности», — поделилась актриса.



Продюсер киноленты Давид Цаллаев уверен, что зрителей привлечет сочетание советской эпохи, темы инопланетян и детских приключений в сериале «Радар». Для Константина Смирнова, режиссера и автора идеи, съемка такого сериала была давней мечтой.

Также в проекте принимают участие Денис Косяков, Владислав Абашин, Александр Ильин — младший, Анатолий Кот, Ксения Кутепова и другие.

Дата премьеры пока не объявлена.

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