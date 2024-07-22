«Головоломка 2» на днях станет самым кассовым мультфильмом всех времен

Анимационный фильм «Головоломка 2» от Pixar/Disney собрал $1,443 млрд в мировом прокате и ему осталось всего $11 млн, чтобы обойти «Холодное сердце 2» и стать самым кассовым мультфильмом всех времен. Нет никаких сомнений, что это удастся сделать в ближайшее время.

© кадр из мультфильма

По итогам шестого уикенда «Головоломка 2» обошла «Мстители: Эра Альтрона» ($1,405 млрд) и стала 15-м фильмом по кассовым сборам. В понедельник позади останется «Барби» с ее $1,446 млрд.

Интересно, что перед релизом в Pixar были не уверены в сколько-нибудь значимом успехе на фоне последних провалов. Креативный директор студии Пит Доктер говорил, что если $200-миллионная картина не продемонстрирует успеха, студия переосмыслит подходы к созданию мультфильмов, их бюджетов и общего ведения бизнеса.

«Головоломка 2» продолжает историю девочки Райли, которая теперь 13-летний подросток. По мере взросления она обзаводится новыми эмоциями. Уже знакомые Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость должны найти общий язык с новичками и помочь Райли пройти сложный подростковый период.