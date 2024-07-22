Подробности о сьемках сериала «Афоня»

В России начались съемки телесериала «Афоня». Об этом сообщили РБК Life в пресс-службе ТНТ.

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Этот проект в жанре бытовой фэнтези-комедии будет состоять из 13 эпизодов и выйдет на экраны федерального телеканала в новом сезоне 2024–2025 года.

История рассказывает о пенсионере и бывшем враче-педиатре Валентине Семеныче, который после потери жены живет в однокомнатной квартире в хрущевке и общается только с домовым по имени Афоня. Афоня, работающий в потустороннем ГБУ «Жилищник», решает помочь Семенычу, переселяя его в новую трехкомнатную квартиру с ремонтом от застройщика в монолитном доме. Однако домовому приходится столкнуться с новыми вызовами: управление домом осложняется из-за различных технологий, таких как камеры наблюдения, сенсоры и датчики.

Главные роли исполнят Тимофей Зайцев, Виктор Бычков и Анна Ардова. В проекте также примут участие Александр Головин, Виктория Богатырева, Дмитрий Кожома, Дмитрий Колчин, Андрей Пынзару и другие актеры.

Режиссером сериала стал Василий Свиридов, а сценарий написал Константин Трофимов.

Основная идея проекта заключается в показе мира домовых через призму бюрократической структуры с ее иерархией и регламентами.

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