Студентов из Новосибирска привлекут для съемок фильма с двойником Ди Каприо

Киноэкспедицию на Алтай с участием студентов новосибирских вузов проведут для съемок фильма с двойником Леонардо Ди Каприо в главной роли. Студенты профильных специальностей смогут получить навыки работе на съемочной площадке благодаря проекту, сообщил ТАСС режиссер картины Кристина Холдеева.

"Студенты станут участниками съемочной группы, поскольку основной наш партнер здесь - это Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), профиль кинооператорства. У нас в Новосибирске и в целом в Сибири не так много площадок, где они могут получить необходимый опыт, поэтому мы даем возможность ребятам по их специальности получить вот такую практику", - сказала она.



Режиссер добавила, что студенты также смогут попробовать себя в роли помощника режиссера, хлопушки и других участников съемочного процесса. Киноэкспедиция, в которой примут участие студенты, пройдет на Алтае, после этого, процесс досъемок будет организован в павильоне НГТУ. На этапе постпродакшена учащиеся будут привлечены к монтажу картины, переозвучке и цветокоррекции.

"Отдельное внимание будет уделено технологии дипфейк и ее применению в фильме", - пояснила Холдеева.



Продюсер киноленты Юрий Романов рассказал ТАСС, что в основе сюжета история героя - Лео, голливудского актера, который оказывается в глухой в алтайской деревне, где знакомится с местными жителями и даже находит свою любовь. Главную роль в картине исполняет якутский актер, известный как российский двойник Леонардо Ди Каприо - Александр Ясень.

Премьера фильма планируется до конца года. "Вместе с режиссером мы занимаемся развитием именно сибирского кино. Нашей мечтой было снять фильм на Алтае с участием Ди Каприо, и она вот реализовалась в таком красивом виде", - добавил продюсер.

Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.