Фильм «Чужой: Ромул» будет идти 1 час и 58 минут

Хронометраж ленты «Чужой: Ромул» составит 1 час и 58 минут. Информация об этом появилась на сайте IMDb. Для сравнения: первая часть «Чужого» 1979 года длилась 1 час и 56 минут, а «Чужой: Завет» — 2 часа и 2 минуты.

© Чемпионат.com

Лента расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Премьера картины в мировом прокате состоится 16 августа. Режиссёром фильма выступит Феде Альварес.