Вышла шестая серия второго сезона сериала «Дом дракона»

Понедельник, а значит — сегодня на HBO состоялась премьера шестого эпизода сериала «Дом дракона». Эпизод уже доступен для просмотра, однако в России сервис не работает.

© Чемпионат.com

Всего второй сезон предложит восемь эпизодов. Следующая серия выйдет 29 июля. Финальный, восьмой эпизод выйдет 5 августа. Шоу уже продлили на третий сезон. Он продолжит события второго.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории. Второй сезон тоже приняли тепло, оставляя в основном хорошие впечатления после просмотра.