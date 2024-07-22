Вышел трейлер хоррора «Волки против всего мира» без цензуры

Опубликован рэдбэнд (то есть бесцензурный) трейлер (18+) ленты "Волки против всего мира" (Wolves Against the World) - это вторая часть концептуальной трилогии инди-режиссера и сценариста Куинна Армстронга Fresh Hell.

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По сюжету картины два экс-участника неонацистской метал-группы встречаются на месте самоубийства своего третьего коллеги, вскоре вступая в "оккультную битву".

Картина будет доступна с 6 сентября.

Как поясняет Армстронг, его серия - это "три реальности одного и того же ада, визионерский триптих ужаса".