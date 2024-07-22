Вышел трейлер хитового боевика «Криминальный город»

"Централ Партнершип" опубликовала трейлер четвёртой части популярной корейской франшизы "Криминальный город" с подзаголовком "Возмездие" (18+).

© Российская Газета

Режиссером фильма стал Хо Мён Хэн. Действие разворачивается через три года после раскрытия громкого дела. Бескомпромиссный детектив Ма преследует группировку, которая распространяет наркотики через приложение для доставки.

Вскоре становится ясно, что дело связано с крупнейшим нелегальным бизнесом онлайн-казино, а одной из ключевых фигур в этой преступной схеме оказывается бывший спецназовец. Он - циничный и безжалостный убийца, который ни перед чем не остановится, чтобы добиться своей цели. Но убийца еще не знает, с кем связался - ему придется помериться силами с самым мощным полицейским Пусана.

В ролях: Дон Ли, Ким Му Ёль, Пак Чи Хван, Ли Дон Хви и другие.

Премьера в российских кинотеатрах состоится 15 августа.