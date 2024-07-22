Озвучен бюджет масштабного сериала «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом

Масштабный исторический сериал о Римской империи с двукратным обладателем "Оскара" Энтони Хопкинсом в главной роли вышел в онлайн-кинотеатре "Амедиатека". В Москве состоялась крупная презентация проекта - собрались селебрити из мира кино и не только и вместе посмотрели первую серию. Показ предварял перфоманс, имитирующий гладиаторские бои. Суровый мир гладиаторских боев и дворцовых интриг, где борьба за власть идет не на жизнь, а на смерть, предстал перед собравшимися и на экране.

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По сюжету император Веспасиан (Энтони Хопкинс) - опытный воин, взошедший на трон после кровопролитной гражданской войны. Чтобы утихомирить народ, он решает дать ему не только хлеб, но и зрелища, повелев проводить регулярные битвы гладиаторов на арене, гонки на колесницах и даже публичные казни. Сцена гонок на колесницах в первой серии впечатляет и подсаживает зрителя на сериал. Однако, "Обреченные на славу" - это не только эпичные битвы и древнеримские страсти, но и звездный актерский состав: Иван Реон ("Игра престолов"), Димитри Леонидас ("Центурион"), Том Хьюз ("Виктория"), Габриэлла Пессион ("Соври мне") и многие другие. В основе сериала лежит роман Дэниела Мэнникса "Путь гладиатора".

Режиссер сериала - Роланд Эммерих, известный по фильмам-катастрофам "День независимости", "Послезавтра" и "2012", а сценарист - номинант на "Оскар" Роберт Родат ("Спасти рядового Райана"). Сериал основан на одноименной книге Дэниела Мэнникса, опубликованной в 1958 году.

Первый сезон сериала (10 серий) обошелся создателям в 150 миллионов долларов. Бюджет весь виден на экране. О го цифрах говорится на страницах мирового киноидустриального издания Variety.