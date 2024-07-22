Появился трейлер «Нового Берлина» Алексея Федорченко

В Сети опубликован трейлер фильма "Новый Берлин" режиссера Алексея Федорченко.

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Сюжет разворачивается вокруг режиссера Виктора Шауфлера, студента Школы документального кино Марины Разбежкиной, который приезжает в Колумбию, чтобы разгадать тайну исчезновения своей старшей сестры Берты.

Фильм состоит из двух самостоятельных частей - "Тайны пятисот пропавших девственниц" и "Енотового города".

В ролях: Сергей Колесов, Дарья Коныжева, Мария Дубина, София Харченкова, Тимофей Петров, Олеся Брежнева и другие.

Впервые картина была показана в 2023 году на кинофестивале "Маяк".