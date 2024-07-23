Объявлена программа 32-го фестиваля российского кино «Окно в Европу»

32-й кинофестиваль "Окно в Европу", который пройдет в Выборге с 9 по 15 августа 2024 года, объявил программу и состав жюри. Ни киносмотре традиционно три конкурса.

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В этом году жюри конкурса игрового кино возглавил режиссер Владимир Котт. Оценивать вместе с ним конкурс будут продюсеры Екатерина Филиппова, Мария Ушакова, драматург Илья Тилькин, актрисы Марина Александрова и Дарья Коныжева.

В состав жюри конкурса неигрового кино вошли режиссер, сценарист и продюсер Алексей Федорченко. В его команде - режиссер Илья Желтяков и продюсер Кирилл Ашумов.

Жюри анимационного конкурса: председатель - режиссер Светлана Филиппова, кинокритик Нина Спутницкая и композитор Марина Ланда.

В начале прошлого года мы потеряли Инну Михайловну Чурикову, немного не дожившую до 80-летия, а следом за ней, также незадолго до круглого юбилея, 90 лет, ушел из жизни муж и главный режиссер в жизни Чуриковой - Глеб Анатольевич Панфилов. Символ фестиваля этого года - кадр с Инной Чуриковой из фильма "Начало". По определению организаторов, это - обманчиво простое кино о кино, где она продемонстрировала свой безграничный диапазон, сыграв по сути не две, а сразу три роли: не только Пашу Строганову и Жанну Д'Арк (сыграть которую полноценно она мечтала, но так и не смогла), но и Пашу Строганову, играющую Жанну Д'Арк…

Андрей Апостолов, программный директор фестиваля российского кино "Окно в Европу" так прокомментировал программу: "В программе вновь почти половина конкурсных фильмов - дебюты, что соответствует нашему слогану "Прогноз на завтра". Обращает на себя внимание форматный диапазон: мне кажется, конкурс в этом году как никогда разнообразен: тут и классический фестивальный арт-хаус, и околопрокатный арт-мейнстрим, и мокьюментари, и копродукция, и даже два фильма из Якутии, которые абсолютно друг на друга не похожи. Особо хочу отметить, что наш документальный конкурс в этом году полностью премьерный!"

Конкурс игрового кино

1. Ласточка, режиссер Малика Мухамеджан

2. Легенда вечных снегов, Алексей Романов

3. За нашим домом сад, Антон Нефедов

4. Ровесник, Федор Кудрявцев

5. Особенности национальной больницы, Станислав Светлов

6. Моя девочка, Сергей Потапов

7. Филателия, Наталья Назарова

8. Наступит лето, Кирилл Султанов

9. Затерянные в городе, Роман Каримов

10. Поводок, Юлия Колесник

11. Правила Филиппа, Роман Косов

Конкурс неигрового кино

1. Свой среди детей, Олеся Епишина

2. Бюро, Пабло Рохас

3. Курская магнитная аномалия, Антон Моисеенко

4. Здесь выживут только сарлыки, Светлана Стасенко

5. Маленький факт, Полина Прибыткова, Максим Пежемский

6. Народный герой, Владимир Головнев

7. Сталкер любимого города, Виктор Тихомиров

8. Выбор, Александр Калашников, Михаил Тарковский

9. Крест, Сергей Дебижев

10. Скворечник, Екатерина Зиновьева

11. Хранитель форта Красная горка, Елизавета Бернова

12. Гнездо из бумаги, Сергей Кальварский

Программу анимационного конкурса можно посмотреть на сайте фестиваля. Фильм открытия фестиваля в Выборге в этом году - "Подростки. Первая любовь", режиссер Святослав Подгаевский, Фильм закрытия: "Пираты галактики Барракуда" Антона Борматова

В программу "Выборгский счет" вошли три картины - лауреаты крупных российских кинофестивалей. Это "Лгунья" (победитель конкурса "Русские премьеры" ММКФ), режиссер Юлия Трофимова, "Последняя цена" (победитель российского конкурса "Духа огня"), Наур Гармелиа, "Бери да помни" (победитель дебютного конкурса "Короче"), Байбулат Батуллин.

В конкурсе "Осенние премьеры" также три проекта - "Любовь зла", Гайк Асатрян, Денис Гуляр, "Наш папа - Дед Мороз", Ирина Гурьянова и "Нора", режиссер Ольга Беляева.

В этом году в программе фестиваля есть и сериалы. Программа называется "Сериальная пауза": И в ней три проекта: "Столыпин" Алексея Андрианова, "Киборг" - режиссеры Валентина Беспалая, Ксения Пчелинцева и "Эль Русо" Сергея Мокрицкого.

Также в этом году в программу вошли внеконкурсные секции "Год семьи", "Булгаков. Избранное", "Кино о кино". Их состав будет объявлен позднее.