Шестая серия второго сезона «Дома дракона» получила худшую оценку в сериале

22 июля состоялась премьера шестого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона». Серия под названием «Простой народ» продолжает события шоу, где Таргариены и Хайтауэры борются за Железный трон.

© Кадр из сериала «Дом дракона»

По итогам первых отзывов шестой эпизод получил среднюю оценку в 7,2/10 на агрегаторе IMDb. Сейчас это худший рейтинг во всём сериале, который ранее удерживала пятая серия второго сезона. Многие зрители жалуются на очень медленный темп повествования, филлерность происходящего и отмечают, что не этого они ждали на протяжении последних двух лет.

Некоторые отзывы на шестую серию второго сезона «Дома дракона»

Не могу поверить, что мы ждали эту чушь два года! На самом деле этот сезон — один из худших, которые я когда-либо видел у Джорджа Мартина. Ожидания от предстоящих серий сейчас очень низкие. Я не знаю, кто эти зрители, ставящие 9–10 баллов этому эпизоду, но смотреть его не стоит. Можно просто посмотреть обзор где-нибудь на YouTube, и этого будет достаточно. Второй сезон «Дома дракона» медленный, потому что они решили разделить события одного сезона сразу на два, а время между ними заполнили скучным мусором. Это просто филлер. По сути, шестой эпизод — это филлер. Ужасно скучное и медленное повествование. Я поставил ему 1 балл, чтобы отметить одну хорошую сцену во всём эпизоде. Я досмотрю второй сезон «Дома дракона», но третий уже смотреть не буду. Честно говоря, это шоу должно было рассказать всю историю в одном сезоне, а не растягивать её сразу на четыре.



Второй сезон «Дома дракона» завершится 4 августа, когда выйдет восьмая серия. После этого шоу уйдёт на перерыв — продолжение выйдет не раньше 2025 года.