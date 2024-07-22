В Челябинске пройдет инклюзивный кинофестиваль "Незримое кино"

Уральские специалисты адаптируют для людей с нарушением зрения 25 фильмов для показа на первом всероссийском фестивале "Незримое кино", который будет проходить в Челябинске осенью. Открыт прием заявок, сообщил ТАСС министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

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"В Челябинске состоится первый Всероссийский инклюзивный кинофестиваль "Незримое кино". Он объединит творцов с инвалидностью и кинематографистов, рассказывающих истории о людях с ограниченными возможностями здоровья. Мы планируем получить более 150 фильмов, претендующих на участие в конкурсной программе. Из них жюри сформирует шорт-лист, в который войдут 25 лучших работ", - сказал Бетехтин.



По его словам, к участию принимаются игровые, документальные и мультипликационные фильмы, а также телевизионные форматы (репортажи, передачи, социальная реклама, музыкальные клипы). Показы лучших работ будут проходить с 16 по 19 ноября. Кроме показов, запланированы обсуждение лучших работ, лектории, мастер-классы, спектакли, ярмарка ремесленных инклюзивных мастерских и т.д.

Бетехтин пояснил, что адаптировать фильмы будут специалисты Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. Принять участие в кинофестивале может любой желающий. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте и прислать работу до 15 сентября.