Свобода только через казнь: рецензия на фильм «Одержимая»

Иногда случается, что от кино ждешь красоты и новизны – а оно оказывается вторичным, унылым и попросту скучным. Это раздражает, но не удивляет. А вот фильм «Одержимая», который вышел на экраны 18 июля – обратный случай. Мария Михайлова рассказала, что ее удивило в фолк-хорроре с афишей, как у проходного фильма ужасов.

© Кадр из фильма «Одержимая»

Картина основана на реальных событиях. Фильм освещает европейское явление 17-18 веков, которое повторялось так часто, что стало почти прозаичным. Его корни растут из глубокой религиозности населения и убеждения, что самоубийство — страшный грех, от которого нельзя освободиться. Такой человек обречен на вечные муки. Всем остальным – даже убийцам – грехи отпускали перед казнью. По этой причине многие, кто мечтал покинуть мир, решались на убийство и получали прощение. Чаще всего это были женщины, а их жертвами, как правило, становились дети.

Рассказывая историю главной героини Агнес, режиссеры Вероника Франц и Северин Фиала стремятся прежде всего не напугать зрителя, а вместе с ним разобраться, что может привести человека к суицидальным мыслям вообще, и женщину 18 века в частности. Депрессия, носившая в деревнях название «дьявольская баня», могла возникнуть не только из-за очевидно сложной жизни, но и из-за других нюансов социального поведения. Так, Агнес выходит замуж и сталкивается с невозможностью родить ребенка: ее муж не исполняет супружеский долг. Пожаловаться на мужа – нельзя. Ходить бездетной – позор. Вместе с тем девушка не может ужиться с традициями чужой деревни, выстроить отношения со свекровью и найти друзей. А набожность и наивность Агнес не позволяют ей выйти за пределы привычных паттернов поведения, поэтому она постепенно сходит с ума.

В результате получается совсем не хоррор, а психологический триллер, в котором на первый план выходят переживания главной героини. Внутренний конфликт, одиночество и боль девушки дополняются окружающими обычаями и суевериями, в которых упорядоченность жизни сочетается с безумием. Рыба – это и тяжелая, неблагодарная работа, и символ Христа под алтарем. Надежда на счастливый брак – это и молитвы Богородице, и отрезанный от женского трупа палец, который, по примете, «приносит» в дом потомство. Одних девушек порицают за бездетность, других – за беременность, в зависимости от их положения. И, конечно, огромную роль в этом замкнутом мире играет отношение к смерти, которое осуждает самоубийство настолько, что приводит к совершению самых страшных преступлений.

Абсурдную и жесткую систему, из которой не вырваться, дополняет талантливый операторский взгляд. Именно за него фильм получил награду на последнем Берлинале. Картина снята на пленку: зернистость и некоторая «дымность» кадра вносит в фильм элемент ирреального. Цветокоррекция сгущает краски подобно сумеркам. Учитывая, что картина, в конечном итоге, рассказывает о женской депрессии, визуальное воздействие достигает своей цели – ощущение от просмотра такое, будто кто-то невидимый медленно погружает зрителя в болото тоски.

Главный минус фильма – его позиционирование. Это тот самый случай, когда названный жанр не стыкуется с направлением, подачей и художественным инструментарием картины. Назвать «Одержимую» хоррором – не просто упрощение, а очевидное искажение смысла фильма. Увиденное вгоняет в тревогу, вызывает отвращение, заставляет сжаться, но не пугает. Неизвестно, что ждет эту картину в прокате, ведь это еще и обман зрительских ожиданий. Тот, кто пришел на хоррор с незамысловатым названием «Одержимая», скорее всего, будет ждать что-то наподобие «Ведьмы из Блэр» (а ведь в оригинале фильм называется «Дьявольская баня» — у картины отняли даже эту частицу индивидуальности). Неудивительно, если разочарованный зритель занизит этому кино оценку: что будет неоправданно с точки зрения художественной ценности, но совершенно заслуженно с точки зрения попадания в жанр. Стоит ли вообще популяризировать «Одержимую» в широком прокате? Возможно, нет, ведь тонкая проблематика, неоднозначная мораль и авторская подача требуют от зрителя серьезного и вдумчивого погружения в фильм. А развлекательная функция – пожалуй, последнее, что можно разглядеть в этой картине.