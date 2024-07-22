Вышел трейлер «Моего первого фильма ужасов» с барабанщиком Эминема

Опубликован трейлер хоррора "Мой первый фильм ужасов" (My First Horror Movie) - "фестивальная" жанровая картина будет доступна желающим с 13 августа.

© Unsplash

Главная героиня - блогерша, снимающаяся в своем первом фильме ужасов. Что она документирует в Сети. При этом радость очень быстро сменяется страхом - девушка "получает кровавый сюрприз: реальный убийца начинает уничтожать ее коллег по съемочной площадке".

Режиссер и сценарист - дебютант полного метра Шихан Ван Клиф.

Помимо вереницы невнятных лиц, в касте замечены Джон Хенсли (третий "Хостел", 18+, "Клан Сопрано", 18+) и Майкл Кроуфорд, участник шоу-группы STOMP, игравший на барабанах у Эминема, Ринго Старра и в Red Hot Chili Peppers.