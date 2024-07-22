Вышел тизер сериала «Юг» про поиски отца

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал тизер сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым в главной роли. В видео показали завораживающие пейзажи и завязку истории.

© Кадр из сериала «Юг»

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Шоу расскажет о зажатом и скромном мальчике, воспитанным бабушкой, который отправляется в путешествие по России в поисках своего потенциального отца. Для этого главному герою предстоит преодолеть более 9000 километров.

В актёрский состав сериала также вошли Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь и другие. Режиссёром выступил Иван Соснин.

Дата выхода «Юга» пока не раскрывается. Премьера проекта состоится исключительно в стриминговом сервисе Okko.