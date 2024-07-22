Джоан Роулинг, создавая волшебный мир Гарри Поттера, часто черпала вдохновение из реальной жизни. Одним из самых ярких и противоречивых персонажей серии стал профессор зельеварения Северус Снейп. Интересно, что прообразом этого персонажа послужил реальный человек – учитель химии Джоан Роулинг в школе.

Джон Неттлшип преподавал химию в средней школе Уайденбридж, где училась юная Джоан. Он был известен своим строгим характером и неординарным подходом к преподаванию.

Внешность Неттлшипа также повлияла на описание Снейпа. Учитель химии умел длинные черные волосы, а его суровый взгляд мог заставить притихнуть даже самых шумных учеников.

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Снейп – это не точная копия Неттлшипа, а скорее собирательный образ, в котором Роулинг воплотила черты своего учителя химии и добавила множество вымышленных деталей.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.