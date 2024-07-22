В кинотеатре «Художественный» пройдет серия показов итальянских комедий

Кинотеатр "Художественный" и Итальянский институт культуры в Москве проведут серию показов классических итальянских комедий 1950-1970-х годов с 1 по 7 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

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"Первая, зимняя, часть нашей ретроспективы "комедий по-итальянски" была настолько успешной, что, конечно, у нас не было шансов (да и желания) не продолжить ее летом - с бесценной дружеской помощью Итальянского института культуры в Москве. В центре программы - эпический альманах "Боккаччо-70", в который вошли четыре комические новеллы величайших режиссеров ХХ века, вольно трактующие классические сюжеты "Декамерона" Джованни Боккаччо. Федерико Феллини, Лукино Висконти и Витторио Де Сика сняли в них своих любимых актрис - Аниту Экберг, Роми Шнайдер и Софию Лорен, соответственно", - привели в тексте слова программного директора "Художественного" Стаса Тыркина.



В пресс-службе добавили, что всего зрителям представят шесть кинолент. Помимо "Боккаччо-70", состоятся показы картин Витторио Де Сики с Софией Лорен и Марчелло Мастроянни "Брак по-итальянски" и "Вчера, сегодня, завтра", комедии Пьетро Джерми "Дамы и господа", романтической комедии Луиджи Коменчини "Хлеб, любовь и фантазия", а также сборника Дино Ризи "Чудовища".

В материале подчеркивается, что "Художественный" представляет новый для Москвы формат исторического кинотеатра с кураторским подходом к программе. Репертуар составляют избранные прокатные релизы, специальные показы, фестивали и другие события. Большинство фильмов демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.