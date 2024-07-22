Опубликован трейлер четвертого сезона «Эмили в Париже»

Netflix опубликовал долгожданный трейлер четвертого сезона сериала «Эмили в Париже».

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Синопсис следующий. Жизнь Эмили в Париже полна драмы, но она готова сделать непростой выбор, чтобы получить все, что она хочет – от города до мужчины мечты.

Эпизоды будут выходить по частям: первую «порцию» можно будет посмотреть с 15 августа, а вторую – с 12 сентября.

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