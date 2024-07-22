Apple сократит расходы на кино и сериалы

Журналисты издания Bloomberg сообщили, что Apple сократит расходы на производство оригинальных фильмов и сериалов. Корпорация потратила уже свыше $ 20 млрд на это, однако стриминговый сервис Apple TV+ до сих пор собирает за месяц меньше просмотров, чем Netflix за сутки.

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В материале уточняется, что Apple TV+ привлекает всего 0,2% телесмотрения в США. В компании стараются избегать внимания к своему киноподразделению, поэтому его финансовые показатели и не раскрываются. Из последнего: Apple потратила около $ 250 млн на мини-сериал «Властелины воздуха», который собрал в США меньшую аудиторию, чем, например, боевик «Дом ниндзя» на Netflix.

Согласно информации журналистов, вице-президент Apple по интернет-сервисам Эдди Кью часто пересекается с Джейми Эрлихтом и Заком Ван Амбургом — руководителями киностудии компании. На встречах обсуждаются бюджеты проектов и усиление контроля над расходами.