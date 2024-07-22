Премьера сериала «Киборг» с Романом Костомаровым состоится в Выборге

На кинофестивале в Выборге впервые покажут две серии проекта "Киборг". Каждый день герои этого сериала бросают вызов судьбе. Когда-то они буквально потеряли часть себя. Теперь с помощью инновационных технологий эти люди смогли воплотить в реальность свои самые смелые мечты, подарив и остальным надежду на полноценную жизнь. История Романа Костомарова дополняет сюжетную линию сериала о преодолении себя и обретении веры в свои силы.

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Ранее проект получил награду "Самый ожидаемый документальный сериал" на VI фестивале российских сериалов "Пилот". Трехсерийный документальный сериал снят при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Проект выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier.

Автор идеи проекта Людмила Арланова, продюсеры Дмитрий Литвинов, Аркадий Фатеев, Екатерина Кононенко и Макар Кожухов. Среди экспертов, которые консультируют создателей сериала, а также лично принимают участие в съемках, - основатель компании "Моторика" Илья Чех, реабилитолог Елена Мезенцева, а также другие специалисты в области протезирования, хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Максим Лачаев.