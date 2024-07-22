Стало известно, с какого фильма начнется Всероссийский Шукшинский кинофестиваль

Во вторник в Барнауле откроется XVI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль - основное событие Шукшинских дней на Алтае, которые в год 95-летия писателя, актера и кинорежиссера проходят в регионе с большим размахом.

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Начнется кинофестиваль со спецпоказа фильма "Смотри на меня" режиссера Владимира Грамматикова по сценарию Андрея Кончаловского. Грамматиков снял трогательную историю из своего детства, как после войны, в конце 1940-х годов, его мать, бывшая оперная певица, едет с четырьмя детьми, коровой, собакой и пианино в товарном поезде из Свердловска в Москву, чтобы найти пропавшего мужа. Картина выйдет на широкие экраны только осенью, а на Шукшинском кинофестивале будет допремьерный показ вне конкурса.

В основной же конкурсной программе полнометражного игрового кино представлено 10 картин. Также зрителей ждут не менее интересные короткометражные и документальные фильмы, они также поборются за главный приз кинофестиваля - уменьшенную копию "Царицы ваз" из ревневской яшмы.

Кроме того, впервые будет представлена внеконкурсная программа анимационного кино и фильмов про специальную военную операцию.